НАБУ завершило расследование дела о взятке замглавы Госводагенства

Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование по делу о получении взятки заместителем главы Государственного агентства водных ресурсов Украины Павлу Гвозденку. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как отметили в Бюро, после завершения расследования материалы дела были открыты стороне защиты. После ознакомления будет составлен обвинительный акт и направлен в суд.

"По данным следствия, в 2018 году к чиновнику обратился представитель частного предприятия с намерением заключения нового договора о предоставлении услуг по Ирпенским межрайонным управлением водного хозяйства (речь шла об аренде Бучанского водохранилища). Во время ряда личных встреч чиновник Госводагенства выразил как условие заключения договора передачу ему неправомерной выгоды в размере 50% уставного капитала этой частной компании и, в дальнейшем, половины доходов", - сообщили в НАБУ.

Напомним, Павла Гвозденка задержали 6 марта 2019 года во время получения им взятки в размере 8 тысяч долларов. 7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 250 тысячи гривен.

Также РБК-Украина писало, что НАБУ открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова. Дело было открыто в связи с решением суда.