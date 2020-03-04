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НАБУ открыло дело против Нефьодова

Новости » Политика     04.03.2020 - 09:18
НАБУ открыло дело против Нефьодова
Фото: Максим Нефьодов (РБК-Украина)

НАБУ открыло дело в связи с решением суда

Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова. Об этом сообщают РБК-Украина источники в НАБУ.

НАБУ открыло дело в связи с решением суда.

"Мы выполнили решение суда и открыли уголовное производство", - сказал источник в НАБУ.

По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

Он также утверждает, что в результате таких действий государство якобы понесло убытки на сумму свыше 40 млн гривен. Сам глава таможенной службы в комментарии РБК-Украина заявил, что это "дело" инициировано его недоброжелателями.

Напомним, ранее в аэропорту Херсона разоблачили таможенников на систематических взятках.

В конце января на взятках разоблачили главного инспектора запорожской таможни.

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Новости Украины коррупцияНАБУМаксим Нефедов
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