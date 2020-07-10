НАБУ затягивает передачу дела по "Роттердам+" в суд, - Вовк

НАБУ сознательно затягивает расследование дела "Роттердам+", поскольку не имеет доказательной базы и продолжает ее фальсифицировать.

Об этом заявил экс-глава Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк в интервью "Главкому".

"Уже идет 4-й год "расследования", это далеко не первая мутация их претензий, именно поэтому они и до сих пор не подали документы в суд. Я имею в виду, все время пытаются продлить срок досудебного расследования", - сказал Вовк.

По его мнению, если НАБУ избегает передачи дела в суд, это означает, что они признаются в преступлении со своей стороны, поскольку сфальсифицировали доказательства для уголовного производства, и осознают, что в суде дело просто рассыплется.

"В моем понимании их преступление - это продолжение фальсификации уголовного производства... Затягивание - это их приоритет, для того, чтобы и дальше пиариться на этом деле. Если бы они проводили свою работу всесторонне, объективно и беспристрастно, то должны бы это дело давно закрыть", - отметил Вовк.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг.

Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 г. с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Член комитета ВР по энергетике и ЖКХ Михаил Волынец утверждал, что благодаря действию формулы "Роттердам+" шахтеры дополнительно получили 10 млрд грн.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения - "Амстердам+", который также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.