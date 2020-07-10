НАБУ затягує передачу справи щодо "Роттердам+" до суду, - Вовк

НАБУ свідомо затягує розслідування справи "Роттердам+", оскільки не має доказової бази й продовжує її фальсифікувати.

Про це заявив ексголова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк в інтерв’ю "Главкому".

"Вже йде 4-й рік «розслідування», це далеко не перша мутація їхніх претензій, саме тому вони й досі не подали документи до суду. Я маю на увазі, весь час намагаються продовжити термін досудового розслідування", - сказав Вовк.

На його думку, якщо НАБУ уникає передачі справи до суду, це означає, що вони зізнаються у злочині зі свого боку, оскільки сфальсифікували докази для кримінального провадження, і усвідомлюють, що в суді справа просто розсиплеться.

"В моєму розумінні їхній злочин - це продовження фальсифікації кримінального провадження… Затягування - це їхній пріоритет, для того, щоб і надалі піаритися на цій справі. Якби вони проводили свою роботу всесторонньо, об`єктивно і неупереджено, то мали б цю справу давно закрити", - наголосив Вовк.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр.

Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Член комітету ВР з енергетики та ЖКП Михайло Волинець стверджував, що завдяки дії формули "Роттердам+" шахтарі додатково отримали 10 млрд грн.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - "Амстердам+", який також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.