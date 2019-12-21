ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАБУ заподозрило в госизмене директора оборонного предприятия

Новости » Политика     21.12.2019 - 13:51
НАБУ заподозрило в госизмене директора оборонного предприятия
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Директор ГП "Украинский центр "Безопасность" сорвал государственный оборонный заказ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) заподозрили директора государственного предприятия "Украинский центр "Безопасность" в государственной измене из-за срыва оборонного заказа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщается, директор предприятия в сентябре-ноябре 2017 года вступил в преступный сговор с заместителем министра экономического развития и торговли относительно содействия участию американской компании "Gray Fox Logistics" в исполнении оборонного госзаказа.

Заказ заключался в изготовлении и поставке в Украину "полуавтоматизированной линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм с комплексом ЗИП". Однако чиновники знали, что компания не может выполнить данный заказ.

"Gray Fox Logistics" в мае 2018 года получила от ГАХК "Артем" предоплату в сумме 8,29 млн долларов (на время совершения преступления - 217,27 млн гривен). Однако по состоянию на декабрь 2019 года иностранная компания условий контракта так и не выполнила", - отметили в НАБУ.

Так, детективы по согласованию с прокурором сообщили директору предприятия о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 28 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ открыли уголовное производство относительно возможной государственной измены и других преступлений сотрудников Государственного бюро расследования. В антикоррупционном бюро отметили, что дело было открыто во исполнение постановления Соломенского райсуда Киева.

В НАБУ подтвердили обыски в здании телеканала "Думская" Экс-чиновнице ГМС из скандальной спецоперации НАБУ объявили подозрение
Новости Украины НАБУгосизменаоборонный заказ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь