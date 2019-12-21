НАБУ заподозрило в госизмене директора оборонного предприятия

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Директор ГП "Украинский центр "Безопасность" сорвал государственный оборонный заказ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) заподозрили директора государственного предприятия "Украинский центр "Безопасность" в государственной измене из-за срыва оборонного заказа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщается, директор предприятия в сентябре-ноябре 2017 года вступил в преступный сговор с заместителем министра экономического развития и торговли относительно содействия участию американской компании "Gray Fox Logistics" в исполнении оборонного госзаказа.

Заказ заключался в изготовлении и поставке в Украину "полуавтоматизированной линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм с комплексом ЗИП". Однако чиновники знали, что компания не может выполнить данный заказ.

"Gray Fox Logistics" в мае 2018 года получила от ГАХК "Артем" предоплату в сумме 8,29 млн долларов (на время совершения преступления - 217,27 млн гривен). Однако по состоянию на декабрь 2019 года иностранная компания условий контракта так и не выполнила", - отметили в НАБУ.

Так, детективы по согласованию с прокурором сообщили директору предприятия о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 28 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ открыли уголовное производство относительно возможной государственной измены и других преступлений сотрудников Государственного бюро расследования. В антикоррупционном бюро отметили, что дело было открыто во исполнение постановления Соломенского райсуда Киева.