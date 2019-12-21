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НАБУ запідозрило у держзраді директора оборонного підприємства

Новини » Політика     21.12.2019 - 13:51
НАБУ запідозрило у держзраді директора оборонного підприємства
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Директор ДП "Український центр "Безпека" зірвав державне оборонне замовлення

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) запідозрили директора державного підприємства "Український центр "Безпека" у державній зраді через зрив оборонного замовлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як повідомляється, директор підприємства у вересні-листопаді 2017 року вступив у злочинну змову з заступником міністра економічного розвитку і торгівлі щодо сприяння участі американської компанії "Gray Fox Logistics" у виконанні оборонного держзамовлення.

Замовлення полягало у виготовленні та поставці в Україну "напівавтоматизованої лінії з виробництва корпусу з ведучим пояском снаряду калібрів 152/155 мм з комплексом ЗІП". Однак чиновники знали, що компанія не може виконати дане замовлення.

"Gray Fox Logistics" у травні 2018 року отримала від ДАХК "Артем" передоплату в сумі 8,29 млн доларів (на час вчинення злочину - 217,27 млн гривень). Проте станом на грудень 2019 року іноземна компанія умов контракту так і не виконала", - зазначили в НАБУ.

Так, детективи за погодженням з прокурором повідомили директору підприємства про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної державної зради та інших злочинів співробітників Державного бюро розслідування. В антикорупційному бюро зазначили, що справа була відкрита на виконання ухвали Солом'янського райсуду Києва.

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