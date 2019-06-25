НАБУ выявило хищение на одном из облгазов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявило хищение почти 9 млн гривен на предприятии "Центргаз", которое входит в состав ОАО "Кировоградгаз". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, летом 2017 года бывший руководитель "Центргаза", накануне своего увольнения, заключил договор на закупку 1,3 млн куб. м. газа за 9,035 млн гривен на условиях полной предоплаты. Однако экс-руководитель перечислил поставщику сумму в размере 8,6 млн гривен, в результате чего совершил растрату, ведь газ предприятие не получило.

Кроме того, следствие считает, что действия экс-руководителя "Центргаза" были сознательными и, вероятно, он действовал в сговоре с другими лицами, которых устанавливает следствие.

Отмечается, что НАБУ сообщило экс-руководителю предприятия о подозрении в растрате 8,6 млн грн, а действия бывшего чиновника были квалифицированы по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила механизм хищения государственных средств из местного бюджета. Депутаты одного из поселковых советов вместе с руководством местного коммунального предприятия в течение последних нескольких лет при начислении заработной платы списывали бюджетные средства на счета подставных лиц.