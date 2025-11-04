ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

НАБУ vs ОГП: чому прокуратура влаштувала обшук у детектива, і що кажуть у Бюро

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 22:12
UA EN RU
НАБУ vs ОГП: чому прокуратура влаштувала обшук у детектива, і що кажуть у Бюро Ілюстративне фото: прокуратура підтвердила обшуки у детектива НАБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Офісі генпрокурора підтвердили, що відбулися обшуки у співробітника НАБУ. Детектив НАБУ, нібито, здійснював негласне спостереження за будівлею ОГП, встановивши спеціальні технічні засоби навпроти офісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора і прес-службу НАБУ.

Що кажуть у прокуратурі

За даними прокуратури, 3 листопада о 06:10 невідомий чоловік розмістив техніку спостереження на навісі житлового будинку, розташованого навпроти будівлі ОГП. Пізніше, о 14:53, інша особа ці пристрої забрала.

У прокуратурі заявили, що камери були розміщені так, аби фіксувати входи, виїзди, номерні знаки і переміщення працівників, зокрема співробітників департаменту, який займається злочинами, вчиненими під час війни.

Того ж дня було розпочато кримінальне провадження за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (ч. 2 ст. 359 КК України).

Під час обшуку встановлено, що особа, яка забирала обладнання, є штатним працівником НАБУ. Він надав службове посвідчення і підтвердив, що забирав встановлені пристрої. Водночас детектив не зміг пояснити законні підстави своїх дій, зазначивши лише, що "виконував доручення керівництва".

Позиція НАБУ

У Національному антикорупційному бюро підтвердили, що обшук справді відбувся, але підкреслили: детектив діяв у межах закону.

"Режим воєнного стану не встановлює заборони на документування в межах розслідування корупційних злочинів", - заявили у НАБУ.

Там також наголосили, що співробітники Бюро не зобов’язані інформувати прокурорів Офісу генпрокурора про проведення оперативно-розшукових чи процесуальних дій, якщо це не пов’язано з конкретним провадженням, де ОГП здійснює процесуальне керівництво.

У НАБУ вважають, що їхні співробітники діють відповідно до законодавства, а жодних порушень не допущено.

Що передувало

Сьогодні у НАБУ повідомили, що прокурори Офісу генерального прокурора разом зі спецпризначенцями провели обшук у співробітника Бюро.

"До співробітника НАБУ було застосовано фізичну силу. Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось", - заявили у НАБУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ Офіс Генпрокурора
Новини
Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список областей та графіки
Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список областей та графіки
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце