НАБУ возбудило дело в отношении чиновников Госгеонедр, - расследование

Дело было возбуждено после выхода расследования программы "Схемы"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Государственной службы геологии и недр Украины. Об этом сообщила представитель НАБУ Светлана Олифира, передает "Радио Свобода".

"Действия предварительно квалифицированы по статье 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Следствие продолжается. О подозрении никому не сообщалось", - сообщила Олифира.

Отмечается, что речь идет о злоупотреблениях во время выдачи ООО "Аркона Газ-Энергия" спецразрешения на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения в Полтавской области. Дело было возбуждено после выхода расследования программы "Схемы".

В расследовании говорится о том, что малоизвестная фирма "Аркона Газ-Энергия" без аукциона получила спецразрешение на добычу газа в Полтавской области на 20 лет.

Государственная служба геологии и недр Украины выдала соответствующее спецразрешение 18 мая 2017 года. Право добывать газ на перспективном месторождении стоило фирме "Аркона Газ-Энергия" 3,8 млн гривен.

По информации полугосударственной компании ПАО "Укрнафта", которая также участвовала в аукционе, такое спецразрешение стоит минимум в 10 раз больше. "Укрнафта" была готова заплатить 45 млн гривен, однако в Держгеонадрах компании отказали, сославшись на несоответствия в документах "Укрнафты".

Против коллегии судей, которые рассматривали апелляционную жалобу "Укрнафты" в Госгеонедра, Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство.

Напомним, ранее в расследовании программы "Схемы" сообщалось, что юрист из команды президента Украины Петра Порошенко, действительный член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий фактически контролирует компанию, которая по заниженной цене получила право на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения газа в Полтавской области.

В начале марта 2018 года стало известно, что Государственная служба геологии и недр намерена выставить на аукцион спецразрешение на недропользование по четырем нефтегазовым участкам до середины апреля.