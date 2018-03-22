НАБУ порушило справу щодо чиновників Держгеонадр, - розслідування

Справу було порушено після виходу розслідування програми "Схеми"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Державної служби геології та надр України. Про це повідомила речник НАБУ Світлана Оліфіра, передає "Радіо Свобода".

"Попередньо дії кваліфіковано за статтею 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем). Слідство триває. Про підозру нікому не повідомлялось", - повідомила Оліфіра.

Зазначається, що йдеться про зловживання під час видачі ТОВ "Аркона Газ-Енергія" спецдозволу на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища у Полтавській області. Справу було порушено після виходу розслідування програми "Схеми".

У розслідуванні йдеться про те, що маловідома фірма "Аркона Газ-Енергія" без аукціону отримала спецдозвіл на видобування газу в Полтавській області на 20 років.

Державна служба геології і надр України видала відповідний спецдозвіл 18 травня 2017 року. Право добувати газ на перспективному родовищі коштувало фірмі "Аркона Газ-Енергія" 3,8 млн гривень.

За інформацією напівдержавної компанії ПАТ "Укрнафта", котра також брала участь в аукціоні, такий спецдозвіл коштує щонайменше у 10 разів більше. "Укрнафта" була готова заплатити 45 млн гривень, проте у Держгеонадрах компанії відмовили, пославшись на невідповідність у документах "Укрнафти".

Проти колегії суддів, які розглядали апеляційну скаргу "Укрнафти" до Держгеонадр, Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження.

Нагадаємо, раніше в розслідуванні програми "Схеми" повідомлялося, що юрист з команди президента України Петра Порошенка, дійсний член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький фактично контролює компанію, яка за заниженою ціною отримала право на розробку Свистунковсько-Червонолуцького родовища газу в Полтавській області.

На початку березня 2018 року стало відомо, що Державна служба геології та надр має намір виставити на аукціон спецдозвіл на надрокористування по чотирьох нафтогазових ділянках до середини квітня.