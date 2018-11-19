НАБУ ведет против Мартыненко "гибридную войну", - адвокат

Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

Адвокаты Мартыненко представят суду документы, которые "опровергнут обвинения в его адрес"

Защита экс-депутата Николая Мартыненко представит на судебном заседании документы и данные независимых экспертиз, которые "опровергнут обвинения в его адрес". Об этом сообщила пресс-служба бывшего депутата со ссылкой на адвоката Петра Бойко.

По его словам, "НАБУ прекрасно знает о документах, которые защита предоставит суду, поэтому старается создать шумовую завесу. Причем в ход идут негодные для правоохранительных органов методы. Руками государственной структуры ведется настоящая "гибридная война" против Николая Мартыненко, который добровольно отказался от депутатского иммунитета еще в 2015 г.", - отметил защитник.

"Во-первых, НАБУ руками карманных "активистов" пытается давить на судей и дискредитировать Шевченковский райсуд. Николай Мартыненко требовал открытого судебного процесса, но НАБУ годами саботировало передачу дела в суд. Наконец началось рассмотрение в суде, однако со стороны пиар-обслуги бюро это подается почти как преступление. Центр Шабунина устраивает скандалы во время судебных заседаний и распространяет недостоверную информацию", - подчеркнул адвокат.

"Во-вторых, НАБУ и платные "активисты" пиар-средствами подменяют отсутствие доказательств. И уже вместо суда вынесли Мартыненко обвинительный приговор. НАБУ и близкие "активисты" живут в собственном зазеркалье, у них свое представление о праве и законе. Это странное извращение - "всех в тюрьму, а вина - значения не имеет". Но при этом друзьям НАБУ - индульгенция от всех преступлений", - указал Бойко.

"В-третьих, НАБУ начало клонировать дело, которое сейчас рассматривается в суде. Это беспрецедентный случай - попытка по второму кругу судить за одни и те же вымышленные правонарушения (!) Такого нет даже в "банановых республиках". Но НАБУ предчувствует свое фиаско и снова пытается фальсифицировать "доказательства". Горе-детективы поздно спохватились, что забыли провести в "деле Мартыненко" почерковедческую экспертизу. А дело уже в суде! Вот что делать?! Эти двоечники придумали, как они считают, "гениальную" идею: "а давайте ее сделаем... по другому делу". Они не учили закон: если дело в суде, то это лишь доказательство их некомпетентности и заангажированности", - отметил адвокат.

Он подчеркнул, что защита готова и к Антикоррупционному суду. "Наши аргументы юридически значимы - в отличие от макулатуры, которую представило НАБУ", - сказал Петр Бойко.

По его словам, защита будет добиваться уголовного наказания для всех причастных к фальсификации дела по Мартыненко.