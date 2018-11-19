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НАБУ веде проти Мартиненка "гібридну війну", - адвокат

Новини » Політика    19.11.2018 - 13:49
НАБУ веде проти Мартиненка "гібридну війну", - адвокат
Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

Адвокати Мартиненка представлять суду документи, які "спростують звинувачення на його адресу"

Захист екс-депутата Миколи Мартиненка представить на судовому засіданні документи і дані незалежних експертиз, які "спростують звинувачення на його адресу". Про це повідомила прес-служба колишнього депутата з посиланням на адвоката Петра Бойка.

За його словами, "НАБУ прекрасно знає про документи, які захист надасть суду, тому намагається створити шумову завісу. Причому в хід йдуть негідні для правоохоронних органів методи. Руками державної структури ведеться справжня "гібридна війна" проти Миколи Мартиненка, який добровільно відмовився від депутатського імунітету ще в 2015 р.", - зазначив захисник.

"По-перше, НАБУ руками кишенькових "активістів" намагається тиснути на суддів і дискредитувати Шевченківський райсуд. Микола Мартиненко вимагала відкритого судового процесу, але НАБУ роками саботувало передачу справи в суд. Нарешті почався розгляд в суді, однак з боку піар-бюро обслуги це подається майже як злочин. Центр Шабуніна влаштовує скандали під час судових засідань і поширює недостовірну інформацію", - підкреслив адвокат.

"По-друге, НАБУ і платні "активісти" піар-засобами підміняють відсутність доказів. І вже замість суду винесли Мартиненку обвинувальний вирок. НАБУ і близькі "активісти" живуть у власному задзеркаллі, у них своє уявлення про право та закон. Це дивне збочення "всіх у в'язницю, а вина - не має значення". Але при цьому друзям НАБУ - індульгенція від усіх злочинів", - зазначив Бойко.

"По-третє, НАБУ почало клонувати справу, яка зараз розглядається в суді. Це безпрецедентний випадок - спроба по другому колу судити за одні і ті ж вигадані правопорушення (!) Такого немає навіть в "бананових республіках". Але НАБУ передчуває своє фіаско і знову намагається фальсифікувати "докази". Горе-детективи пізно спохватилися, що забули провести у "справі Мартиненка" почеркознавчу експертизу. А справа вже в суді! От що робити?! Ці двієчники придумали, як вони вважають, "геніальну" ідею: "а давайте його зробимо... по іншій справі". Вони не вчили закон: якщо справа в суді, то це лише доказ їхньої некомпетентності і заангажованості", - зазначив адвокат.

Він підкреслив, що захист готовий і до Антикорупційного суду. "Наші аргументи юридично значущі - на відміну від макулатури, яку представило НАБУ", - сказав Петро Бойко.

За його словами, захист буде домагатися кримінального покарання всіх причетних до фальсифікації справи по Мартиненку.

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Новини України Микола МартиненкоНАБУ
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