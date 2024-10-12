НАБУ вдалось задокументувати інформацію про корупційні витоки "Укрнафти", - нардеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа.

"Вже нині звільнений заступник голови Офіса президента Шурма зустрівся з Камишиним (він мав його замінити на посаді) Камишиним в одному з київських закладів. Там вони ніби як обговорювали передачу "справ". НАБУ вдалось записати цю розмову", - повідомив Гончаренко.

За його словами, молодший брат Шурми куруватиме фінансові потоки "Укрнафти" і звітувати перед Камишиним.

"НАБУ через посольство однієї з країн передали цей запис керівництву держави. Як результат - Камишин не зайняв пост Шурми, а керівник Укрнафти Корецький тепер в зоні ризику. Шукають заміну", - додав він.