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НАБУ удалось задокументировать информацию о коррупционных истоках "Укрнафты", - нардеп

Суббота 12 октября 2024 17:11
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НАБУ удалось задокументировать информацию о коррупционных истоках "Укрнафты", - нардеп Фото: НАБУ удалось задокументировать информацию о коррупционных истоках "Укрнафты" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что Национальному антикоррупционному бюро Украины якобы удалось задокументировать информацию о коррупционных истоках "Укрнафты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа.

"Уже сейчас уволенный заместитель главы Офиса президента Шурма встретился с Камышиным (он должен был его заменить в должности) Камышиным в одном из киевских заведений. Там они вроде как обсуждали передачу "дел". НАБУ удалось записать этот разговор", - сообщил Гончаренко.

По его словам, младший брат Шурмы будет курировать финансовые потоки "Укрнафты" и отчитываться перед Камишиным.

"НАБУ через посольство одной из стран передали эту запись руководству государства. Как результат - Камышин не занял пост Шурмы, а руководитель Укрнафты Корецкий теперь в зоне риска. Ищут замену", - добавил он.

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