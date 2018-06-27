В НАБУ уверяют, что доказательства по "янтарному делу" законные

Поляков заявил о "фальсификации" детективом НАБУ доказательств по "янтарному делу"

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) уверяют, что доказательства по "янтарной делу" законные. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Можем заверить, что стенограмма аудиозаписи, в подлинности которого сомневается нардеп, является абсолютно корректной. Ее достоверность и полное соответствие аудиозаписи, коллеги из Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) могут легко подтвердить, назначив дополнительную экспертизу", - говорится в сообщении.

Как известно, САП открыла уголовное производство на основании заявления Максима Полякова по факту возможной фальсификации следователем доказательств Бюро по так называемому "янтарному делу". Согласно ЕРДР, подобные сведения действительно были внесены недавно по инициативе САП.

"Прокуроры САП как процессуальные руководители сопровождали расследование "янтарного дела" на всех этапах; вместе с детективами проводили анализ собранной доказательной базы перед открытием материалов производства для ознакомления стороне защиты, а следовательно несут за нее равную ответственность", - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что упомянутая стенограмма является лишь одним из многих доказательств по делу. С некоторыми из них общественность имела возможность ознакомиться с видео с участием народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова, опубликованного НАБУ и САП летом 2017 года.

"Со своей стороны детективы НАБУ уверены в достаточности и обоснованности доказательной базы в так называемому "янтарному делу". Уверены, что их коллеги из САП придерживаются того же мнения", - заявили в агентстве.

"Заявления Полякова о якобы фальсификации доказательств в отношении него, не соответствуют действительности и, вероятно, является очередной попыткой любым способом избежать ответственности", - добавили они.

Напомним, ранее сообщалось, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук открыл дело против детектива Национального антикоррупционного бюро Украины из-за "фальсификации" в деле народного депутата Максима Полякова.