Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У НАБУ запевняють, що докази у "бурштиновій справі" законні

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 16:19
Фото: вивіска НАБУ (facebook.com nabu.gov.ua)
Фото: вивіска НАБУ (facebook.com nabu.gov.ua)

Поляков заявив про "фальсифікацію" детективом НАБУ доказів у "бурштиновій справі"

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) запевняють, що докази у "бурштиновій справі" законні. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Можемо запевнити, що стенограма аудіозапису, у достовірності якої сумнівається нардеп, є абсолютно коректною. Її достовірність та повну відповідність аудіозапису, колеги із Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) можуть легко підтвердити, призначивши додаткову експертизу", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, САП відкрила кримінальне провадження на підставі заяви Максима Полякова за фактом ймовірної фальсифікації детективом Бюро доказів у так званій "бурштиновій справі". Згідно з ЄРДР, подібні відомості дійсно були внесені нещодавно з ініціативи САП.

"Прокурори САП як процесуальні керівники супроводжували розслідування "бурштинової справи" на всіх етапах; разом із детективами проводили аналіз зібраної доказової бази перед відкриттям матеріалів провадження для ознайомлення стороні захисту, а отже несуть за неї рівноцінну відповідальність", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ зазначають, що згадана стенограма є лише одним із багатьох доказів у справі. З деякими із них громадськість мала можливість ознайомитися із відео за участі народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова, оприлюдненого НАБУ і САП влітку 2017 року.

"Зі свого боку детективи НАБУ впевнені у достатності та обґрунтованості доказової бази у так званій "бурштиновій справі". Упевнені, що їхні колеги із САП дотримуються тієї ж думки", - заявили в агенстві.

"Заяви ж пана Полякова про нібито фальсифікацію доказів щодо нього, не відповідають дійсності та, ймовірно, є черговою спробою у будь-який спосіб уникнути відповідальності", - додали вони.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук відкрив справу проти детектива Національного антикорупційного бюро України за "фальсифікацію" в справі народного депутата Максима Полякова.

 

"Справа рюкзаків": апеляцію на арешт майна сина Авакова знову перенесли Суд надав НАБУ доступ до акціонерної угоди "Укрнафти"
Теги публікації: НАБУ, янтарь, Поляков  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся