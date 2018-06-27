У НАБУ запевняють, що докази у "бурштиновій справі" законні

Поляков заявив про "фальсифікацію" детективом НАБУ доказів у "бурштиновій справі"

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) запевняють, що докази у "бурштиновій справі" законні. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Можемо запевнити, що стенограма аудіозапису, у достовірності якої сумнівається нардеп, є абсолютно коректною. Її достовірність та повну відповідність аудіозапису, колеги із Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) можуть легко підтвердити, призначивши додаткову експертизу", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, САП відкрила кримінальне провадження на підставі заяви Максима Полякова за фактом ймовірної фальсифікації детективом Бюро доказів у так званій "бурштиновій справі". Згідно з ЄРДР, подібні відомості дійсно були внесені нещодавно з ініціативи САП.

"Прокурори САП як процесуальні керівники супроводжували розслідування "бурштинової справи" на всіх етапах; разом із детективами проводили аналіз зібраної доказової бази перед відкриттям матеріалів провадження для ознайомлення стороні захисту, а отже несуть за неї рівноцінну відповідальність", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ зазначають, що згадана стенограма є лише одним із багатьох доказів у справі. З деякими із них громадськість мала можливість ознайомитися із відео за участі народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова, оприлюдненого НАБУ і САП влітку 2017 року.

"Зі свого боку детективи НАБУ впевнені у достатності та обґрунтованості доказової бази у так званій "бурштиновій справі". Упевнені, що їхні колеги із САП дотримуються тієї ж думки", - заявили в агенстві.

"Заяви ж пана Полякова про нібито фальсифікацію доказів щодо нього, не відповідають дійсності та, ймовірно, є черговою спробою у будь-який спосіб уникнути відповідальності", - додали вони.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук відкрив справу проти детектива Національного антикорупційного бюро України за "фальсифікацію" в справі народного депутата Максима Полякова.