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НАБУ та САП завершили розслідування у справі Трухіна

Фото: Олександр Трухін, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування спроби підкупу правоохоронців нардепом Олександром Трухіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ .

У відомстві зазначають, що, за версією слідства, нардеп запропонував співробітникам поліції 150 тисяч, щоб вони дозволили йому залишити місце ДТП. При цьому він не уточнював, про яку саме грошову одиницю йдеться.

"Сам собою факт такої пропозиції, незалежно від запропонованої суми, є караним корупційним злочином", - зазначають у НАБУ.

Розслідування було розпочато 2 лютого 2022 року. При цьому про підозру нардепу повідомили на початку вересня.

Що передувало

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі під час в'їзду до Києва сталася ДТП. Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали шестеро людей, серед яких були голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Одним з пасажирів авто, через яке сталася ДТП, був нардеп Трухін. Він пропонував правоохоронцям, які прибули на місце події, хабар.

На початку лютого 2022 року Трухіна було виключено з партії "Слуга народу" на тлі початку розслідування у справі про можливий підкуп поліцейських.

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