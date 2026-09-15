НАБУ та САП розкрили схему з "Укрнафтою" на 2,88 млрд гривень: що відомо

Схема на мільярди

НАБУ та САП повідомили про викриття схеми, в рамках якої, за даними слідства, було надано 100 тисяч тонн нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта". Вартість продукції оцінюється у понад 2,88 млрд гривень.

За першим епізодом, який охоплює період 2017–2020 років, про підозру повідомили чотирьох учасників.

Серед них - один із лідерів бізнес-групи, яка контролювала нафтову сферу України, акціонер низки підконтрольних їй компаній, а також керівники двох акціонерних товариств.

Окремо письмове повідомлення про підозру склали для колишнього віце-президента "Укрнафти", який є іноземцем. Документи направили за кордон для вручення у рамках міжнародного співробітництва.

Як працювала схема

Слідство вважає, що нафтопродукти спочатку передавалися підконтрольній компанії за договорами комісії.

Потім частина продукції надходила пов'язаним підприємствам, які продавали її оптом та в роздріб через мережу АЗС.

Отримані гроші перераховувалися на користь підконтрольних структур, у тому числі за межами України. Для приховування кінцевих власників, як стверджують слідчі, використовувалася мережа офшорних компаній на Кіпрі, Белізі, Сент-Кітсі та Невісі, а також на Британських Віргінських Островах.

За підрахунками слідства, обсяг привласнених нафтопродуктів становив майже 20% усього палива, яке "Укрнафта" реалізувала через АЗС у період дії схеми.

У справі з'явилася ще одна лінія

НАБУ також вивчає можливе заволодіння майном "Укрнафти" у наступні періоди, зокрема після введення воєнного стану.

Крім того, детективи встановили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування.

Йдеться про передачу довіреній особі організаторів інформації про заплановані слідчі та процесуальні дії.

За даними слідства, до розголошення цих відомостей може бути причетний співробітник СБУ керівного рівня, підрозділ якого забезпечував оперативний супровід провадження. Розслідування за цими фактами продовжується.