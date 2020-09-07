НАБУ сообщило о подозрении экс-руководителю аэропорта "Борисполь"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило коррупционную схему незаконного распоряжения госимуществом аэропорта "Борисполь". Это привело к причинению более 16,5 млн гривен ущерба госпредприятию.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"7 сентября 2020 года сообщено о подозрении бывшему руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.364 ("Злоупотребление властью или служебным положением")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица неправомерно передавали в аренду помещения по заниженной стоимости. В НАБУ отмечают, что имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины и передавать его в аренду имеет право исключительно Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре.

Расследование указанных фактов осуществляется с июня 2019 года. НАБУ и САП продолжают расследование других эпизодов, сообщает пресс-служба.

Напомним, ранее НАБУ проводило обыски в деле о злоупотреблениях должностных лиц УЗ по закупке программного обеспечения для электронного приобретения билетов на поезд сообщением "Киев-Борисполь".