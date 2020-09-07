НАБУ повідомило про підозру екс-керівнику аеропорту "Бориспіль"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило корупційну схему незаконного розпорядження держмайном аеропорту "Бориспіль". Це призвело до завдання понад 16,5 млн гривень шкоди держпідприємству.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"7 вересня 2020 року повідомлено про підозру колишньому керівнику підприємства та начальнику служби орендних відносин. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст.364 ("Зловживання владою або службовим становищем")", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, службові особи неправомірно передавали в оренду приміщення за заниженою вартістю. У НАБУ зазначають, що майно належить Міністерству інфраструктури України і передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою.

Розслідування вказаних фактів здійснюється із червня 2019 року. НАБУ і САП продовжують розслідування інших епізодів, повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, раніше НАБУ проводило обшуки в справі про зловживання посадових осіб УЗ на закупівлі програмного забезпечення для електронного придбання квитків на потяг сполученням "Київ-Бориспіль".