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В НАБУ сообщили подробности обыска в бывшей компании Гонтаревой

Новости » Политика    19.07.2019 - 12:42
В НАБУ сообщили подробности обыска в бывшей компании Гонтаревой
Фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

Обыски проводятся по делу Роттердам+

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в офисе инвестиционной компании, задействованной в реализации так называемой формулы "Роттердам+". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

Как отметили в НАБУ, предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права). Расследование особенностей внедрения и функционирования "Роттердам+" НАБУ проодит с марта 2017 года.

"Пока это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - говорится в сообщении.

В НАБУ сообщили подробности обыска в бывшей компании Гонтаревой

Как сообщало РБК-Украина детективы Национального антикоррупционного бюро 19 июля проводят обыск в офисе инвестиционной компании "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU).

Напомним, в 2007-2014 годах главой совета директоров группы ICU была Валерия Гонтарева. В 2014 году после назначения председателем Национального банка Гонтарева продала свою долю в компании.

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