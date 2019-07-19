У НАБУ повідомили подробиці обшуку в колишній компанії Гонтаревої

Фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

Обшуки проводяться у справі Роттердам+

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки в офісі інвестиційної компанії, задіяної в реалізації так званої формули "Роттердам+". Про це повідомляє прес-служба НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначили в НАБУ, попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права). Розслідування особливостей запровадження та функціонування "Роттердам+" НАБУ здійснює з березня 2017 року.

"Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна детективи Національного антикорупційного бюро 19 липня проводять обшук в офісі інвестиційної компанії "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU).

Нагадаємо, у 2007-2014 роках головою ради директорів групи ICU була Валерія Гонтарева. У 2014 році після призначення головою Національного банку Гонтарева продала свою частку в компанії.