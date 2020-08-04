НАБУ и САП провалили расследование дела "Роттердам+", - юрист

Фото: склад угля (sferaservis.com)

Власова допускает, что несмотря на отсутствие доказательной базы, прокуроры передадут дело в суд

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) за более, чем 3 года расследования дела "Роттердам+" не предоставили никаких доказательств нанесения ущерба или получения неправомерного вознаграждения от действия этой формулы.

Об этом заявила доктор юридических наук Анна Власова в эфире "112 Украина".

По словам Власовой, в материалах досудебного расследования, которые были представлены адвокатам и обществу, отсутствуют вообще какие-либо подтверждения совершения преступления.

"Учитывая эти факты и доказательства подтверждается отсутствие фактически объективной, субъективной стороны преступления. А значит фактически не может быть состава преступления, предусмотренного статьей 364 УКУ", - отметила Власова.

Она допускает, что НАБУ и САП, несмотря на отсутствие доказательной базы, могут передать дело в суд и тем самым переложить ответственность за провал расследования на судебную систему.

"Дело в том, что правоохранители будут искать поводы, чтобы остановить следствие, или пойдут в суд с тем, чтобы переложить ответственность на суд, мол, мы все сделали, а вы принимайте, пожалуйста, решение. Поэтому думаю, что это более такая возможность переложить ответственность на других субъектов или правоохранительной, или судебной системы", - добавила доктор юридических наук.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов.

Формулу было отменено 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+".

Цена газа для населения с февраля по июль 2020 устанавливалась по аналогичной формуле "Амстердам+".

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривал включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.

Как писало РБК-Украина, с 1 августа Украина перешла на рыночные цены на газ для населения. Потребители получат возможность выбрать пакет поставки природного газа (цена, объемы, период).