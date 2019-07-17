НАБУ и САП поддерживают закон Зеленского об антикоррупционном суде

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура поддерживают законопроект президента Владимира Зеленского относительно антикоррупционного суда и призывают как можно скорее принять соответствующий законопроект. Совместное заявление опубликовано в Facebook НАБУ.

В заявлении говорится о том, что по действующему законодательству, в ВАКС должны направлять все дела о коррупции, от самого низкого до топового уровня служащих и должностных лиц. Значительное количество этих дел может заблокировать работу 38 судей.

"Предложенные президентом законодательные изменения позволяют устранить эту проблему и обеспечить эффективное судебное разбирательство уголовных производств по коррупционным преступлениям лиц в разумные сроки. Ведь именно этого ожидает украинское общество", - говорится в сообщении.

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