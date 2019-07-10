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ЕС призвал Раду поддержать закон Зеленского по антикоррупционному суду

Новости » Политика    10.07.2019 - 13:42
ЕС призвал Раду поддержать закон Зеленского по антикоррупционному суду
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Депутатов просят эффективно использовать последнюю пленарную неделю

Представительство Европейского союза в Киеве призывало Верховную раду Украины одобрить законопроект президента Владимира Зеленского о юрисдикции Высшего антикоррупционного суда. Об этом говорится в сообщении представительства в Twitter.

Как отмечается в сообщении, народные депутаты должны как можно более эффективно использовать последнюю пленарную сессию и принять законопроект.

ЕС призвал Раду поддержать закон Зеленского по антикоррупционному суду

"Очень важно для борьбы с коррупцией - чтобы Высший антикоррупционный суд мог сосредоточиться только на делах, которые расследует НАБУ, но не был перегружен тысячами других дел", - добавили в представительстве.

ЕС призвал Раду поддержать закон Зеленского по антикоррупционному суду

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о подсудности Высшего антикоррупционного суда. Предлагается определить, что подсудность ВАКС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда, кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также предусмотрено, что в ВАКС передаются все уголовные дела, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Отметим, 8 июля спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада восьмого созыва завершит активную работу на этой неделе перед досрочными выборами, которые состоятся 21 июля. По его словам, заключительным днем будет четверг, 11 июля.

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