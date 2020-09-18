НАБУ о решении Конституционного суда: это попытка заблокировать борьбу с коррупцией

Фото: НАБУ (nabu.gov.ua)

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили о необходимости оставаться институционально независимыми. Ведомство считает решение Конституционного суда давлением.

Об этом говорится в официальном заявлении бюро.

По решению суда, в течение трех месяцев закон о НАБУ должны изменить, что у бюро вызывает беспокойство.

"Решение Конституционного суда, которым признаны отдельные положения закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" такими, что не соответствуют Основному закону, по мнению НАБУ, является очередной попыткой заблокировать борьбу с политической коррупцией и очищению судебной ветви власти в государстве", - говорится в заявлении.

НАБУ говорит о намерениях отдельных политических сил, прежде всего связанных с фигурантами расследований, изменить закон.

"Поэтому призываем парламентариев в процессе доработки закона "О НАБУ" сохранить институциональную независимость Национального бюро как залог эффективной борьбы с ТОП-коррупцией. В свою очередь НАБУ готово приобщиться к процессу подготовки и обсуждению этих изменений", - отмечается в заявлении.

Отметим, Давид Арахамия заявил, что Рада должна изменить законодательство о Национальном антикоррупционном бюро.

Напомним, Владимир Зеленский просит Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Офис Генерального прокурора работать продуктивнее.