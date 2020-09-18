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НАБУ про рішення Конституційного суду: це спроба заблокувати боротьбу з корупцією

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 11:41
НАБУ про рішення Конституційного суду: це спроба заблокувати боротьбу з корупцією
Фото: НАБУ (nabu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

У Національному антикорупційному бюро України заявили про необхідність залишатися інституційно незалежними. Відомство вважає рішення Конституційного суду тиском.

Про це йдеться в офіційній заяві бюро.

За рішенням суду, протягом трьох місяців закон про НАБУ мають змінити, що у бюро викликає занепокоєння.

"Рішення Конституційного суду, яким визнано окремі положення закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" такими, що не відповідають Основному закону, на думку НАБУ, є черговою спробою заблокувати боротьбу з політичною корупцією та очищення судової гілки влади у державі", - йдеться у заяві.

НАБУ говорить про наміри окремих політичних сил, насамперед пов'язаних із фігурантами розслідувань, змінити закон.

"Тому закликаємо парламентарів у процесі доопрацювання закону "Про НАБУ" зберегти інституційну незалежність Національного бюро як запоруку ефективної боротьби з ТОП-корупцією. У свою чергу НАБУ готове долучитися до процесу підготовки та обговорення цих змін", - зазначається у заяві.

Зазначимо, Давид Арахамія заявив, що Рада повинна змінити законодавство про Національне антикорупційне бюро.

Нагадаємо, Володимир Зеленський просить Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру й Офіс Генерального прокурора працювати продуктивніше.

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