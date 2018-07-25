НАБУ расследует возможное незаконное обогащение нардепа Демчака

Разница между декларируемыми и документально подтвержденными деньгами нардепа в 2015-м составила 52,2 млн гривен

НАБУ расследует уголовное производство по возможному незаконному обогащению депутата Верховной рады от фракции "Блока Петра Порошенко" Руслана Демчака. Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда столицы, передает издание "Слово и дело".

Так, по данным детективов НАБУ нардеп в электронной декларации 2015 года указал 133 млн гривен наличными. При этом бюро подсчитало, что суммарно нардеп и его жена в период с 1998 до 2015 год получили 136,8 млн гривен дохода.

При этом с марта 2007 года по июль 2013-го с банковского счета политика в Эрдэ Банке были проведены 43 операции по снятию наличными 100,5 млн гривен, а в пользу компании "Капитал Ист" провели 15 операций на 34,6 млн гривен и 15 операций по пополнению текущего счета и внесение 4,5 млн гривен наличных.

Указано, что в феврале 2013 года жена Демчака оплатила налог на доходы физических лиц в размере 7,6 млн гривен, а в марте парламентарий оплатил этот налог в размере 7,5 млн гривен.

"Объем наличных средств, которыми мог владеть Демчак состоянию на 31 декабря 2015 года, составляет не более 80,8 млн гривен. Поэтому, по подсчетам НАБУ, разница между декларируемыми и документально подтвержденными деньгами в 2015 году составляет 52,2 млн гривен", - подчеркивает издание.

Кроме того, НАБУ выяснило, что нардеп является владельцем 14,6226% в уставном капитале Эрдэ Банка, а ранее владел долей в уставном капитале ЗАО "Народная финансово-страховая компания "Добробут".

В связи с этим детективы бюро просили доступ к документам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а именно информацию о владении нардепом указанными долями. Суд удовлетворил указанное ходатайство.

Напомним, как писало РБК-Украина, детективы НАБУ проводят досудебное расследованию дела о возможном декларирования недостоверной информации депутатом ВР от фракции "Оппозиционный блок" Александром Вилкулом.

НАБУ подозревает нардепа от группы "Видродження" Виктора Остапчука в сокрытии информации о владении жилым домом.