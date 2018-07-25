НАБУ розслідує ймовірне незаконне збагачення нардепа Демчака

Різниця між задекларованими та документально підтвердженими грошима нардепа у 2015-му склала 52,2 млн гривень

НАБУ розслідує кримінальне провадження щодо можливого незаконне збагачення депутата Верховної ради від фракції "Блоку Петра Порошенка" Руслана Демчака. Про це свідчить ухвала Солом'янського райсуду столиці, передає видання "Слово і діло".

Так, за даними детективів НАБУ нардеп в електронній декларації за 2015 рік вказав 133 млн гривень готівкою. При цьому бюро підрахувало, що сумарно нардеп і його дружина в період із 1998 до 2015 рік отримали 136,8 млн гривень доходу.

При цьому з березня 2007 року до липня 2013 року з банківського рахунку політика в Ерде Банку були проведені 43 операції зі зняття готівкою 100,5 млн гривень, а на користь компанії "Капітал Іст" провели 15 операцій на 34,6 млн гривень та 15 операцій із поповнення поточного рахунку й внесення 4,5 млн гривень готівки.

Вказано, що в лютому 2013 року дружина Демчака оплатила податок на доходи фізичних осіб у розмірі 7,6 млн гривень, а в березні парламентар оплатив цей податок у розмірі 7,5 млн гривень.

"Обсяг готівкових коштів, якими міг володіти Демчак станом на 31 грудня 2015 року, становить не більш ніж 80,8 млн гривень. Тому, за підрахунками НАБУ, різниця між задекларованими та документально підтвердженими грошима в 2015 році становить 52,2 млн гривень", - підкреслює видання.

Крім того, НАБУ з'ясувало, що нардеп є власником 14,6226% у статутному капіталі Ерде Банку, а раніше володів часткою в статутному капіталі ПрАТ "Народна фінансово-страхова компанія "Добробут".

У зв'язку з цим детективи бюро просили доступ до документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме інформацію про володіння нардепом зазначеними частками. Суд задовільнив вказане клопотання.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, детективи НАБУ проводять досудове розслідуванняу справі стосовно можливого декларування недостовірної інформації депутатом ВР від фракції "Опозиційний блок" Олександром Вілкулом.

НАБУ підозрює нардепа від групи "Відродження" Віктора Остапчука в приховуванні інформації про володіння житловим будинком.