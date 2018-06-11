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НАБУ подозревает нардепа Остапчука в сокрытии информации о недвижимости

НовостиПолитика    11.06.2018 - 10:49
Фото: Виктор Остапчук (wikimedia.org)
Фото: Виктор Остапчук (wikimedia.org)

По данным следствия, Остапчук проживает в доме, который не был указан в декларации нардепа

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает нардепа от группы "Видродження" Виктора Остапчука в сокрытии информации о владении жилым домом. Об этом пишет "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Соломенского райсуда Киева.

Сообщается, что согласно декларации Остапчук проживает в харьковской квартире. Однако НАБУ установило, что нардеп с семьей проживают в частном доме, что не отражено в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы. В феврале этого года НАБУ получило доступ к данным с мобильных номеров Остапчука и его жены за три года.

Предполагается, что речь идет о доме площадью 635 кв. метров, который был задекларирован только в феврале 2018 года. По словам нардепа, документы на дом были оформлены в апреле 2017 года.

Отметим, Остапчук в 2005-2012 годах был начальником Южной железной дороги. С 2012 года является нардепом. В парламент последнего созыва избирался по мажоритарному округу в Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ проверят движение средств на банковских счетах бывшего первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

 

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Теги публикации: нардеп, НАБУ, декларация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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