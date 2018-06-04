НАБУ расследует полеты главы Сумской СБУ Косинского на вертолете Буткевича

По данным СМИ, НАБУ открыло два уголовных производства

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло два уголовных производства по факту злоупотребления служебными полномочиями начальником Управления СБУ в Сумской области Владиславом Косинским. Об этом свидетельствуют данные в выписке из Единого реестра досудебных расследований, сообщают украинские СМИ.

В частности, отмечается, что Косинский "в собственных интересах воспользовался услугами воздушного судна, которое принадлежит третьему лицу".

Соответствующие данные были внесены в реестр 17 мая 2018 года на основании решения следственного судьи Соломенского райсуда Киева от 4 апреля 2018 года по делу №760/7744/18.

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Уголовное производство №52018000000000469 открыто с правовой квалификацией ст. 364 ч. 2 Уголовного кодекса – "злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжким последствиям". Тяжкими последствиями кодекс называет убытки свыше 200000 грн.

Уголовное производство №52018000000000470 открыто с правовой квалификацией ст. 369 ч. 2 УК – "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенные повторно".

По обеим статьям максимальное наказание составляет до шести лет лишения свободы.

Ранее народный депутат Украины Виталий Куприй сообщал, что суд обязал НАБУ расследовать факты использования Косинским вертолета Буткевича.

"Дело дошло даже до того, что председатель Сумской СБУ господин Косинский решил не ездить по некачественным украинским дорогам, а стал использовать вертолет Bell-407 с бортовым номером UR-PTW, который принадлежит Буткевичу. В частности, в декабре 2017 Косинский для своих собственных интересов совершил на нем перелет из Днепра в Сумы, что по подсчетам стоит минимум 5000 долларов США", - писал Куприй.

СМИ писали ранее, что в Реестре гражданских воздушных судов Украины за гражданином Буткевичем Г. В. из Днепра зарегистрирован вертолет Bell-407 под бортовым номером UR-PTW 1997 года выпуска. Этим бортом, по данным СМИ, несколько лет назад пользовались народные депутаты Александр Герега и Андрей Шинькович. Споттеры фиксировали его на различных аэродромах в Украине.

Кроме того, в Реестре также есть борт UR-ATB – вертолет Bell-429 2012 года выпуска (владелец Master Management Ltd (Британские Виргинские острова), пользователь ООО "Глобал Эйр Компани" (Львов). Этот борт использовался для записи одной из телепрограмм с участием дочери Буткевича. Кроме того, он также фигурировал в уголовном производстве № 12015100130000015 об уклонении от уплаты таможенных сборов при ввозе транспортного средства на территорию Украины (общая сумма убытков по производству составила более 20 млн грн.).