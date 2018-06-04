НАБУ розслідує польоти голови Сумської СБУ Косинського на вертольоті Буткевича

За даними ЗМІ, НАБУ відкрило два кримінальних провадження

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило два кримінальних провадження за фактом зловживання службовими повноваженнями начальником Управління СБУ в Сумській області Владиславом Косинським. Про це свідчать дані у виписці з Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляють українські ЗМІ.

Зокрема, зазначається, що Косинський "у власних інтересах скористався послугами повітряного судна, яке належить третій особі".

Відповідні дані були внесені в реєстр 17 травня 2018 року на підставі рішення слідчого судді Солом'янського райсуду Києва від 4 квітня 2018 року по справі №760/7744/18.

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Кримінальне провадження №52018000000000469 відкрито з правовою кваліфікацією ст. 364 ч. 2 Кримінального кодексу – "зловживання владою або службовим становищем, яке призвело до тяжких наслідків". Тяжкими наслідками кодекс називає збитки понад 200000 грн.

Кримінальне провадження №52018000000000470 відкрито з правовою кваліфікацією ст. 369 ч. 2 КК – "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинені повторно".

За обома статтями максимальне покарання до шести років позбавлення волі.

Раніше народний депутат України Віталій Купрій повідомляв, що суд зобов'язав НАБУ розслідувати факти використання Косинським вертольота Буткевича.

"Справа дійшла навіть до того, що голова Сумської СБУ пан Косинський вирішив не їздити по неякісних українських дорогах, а став використовувати вертоліт Bell-407 з бортовим номером UR-PTW, який належить Буткевичу. Зокрема, у грудні 2017 Косинський для своїх власних інтересів здійснив на ньому переліт з Дніпра в Суми, що за підрахунками коштує мінімум 5000 доларів США", - писав Купрій.

ЗМІ писали раніше, що в Реєстрі цивільних повітряних суден України за громадянином Буткевичем Г. В. з Дніпра зареєстрований вертоліт Bell-407 під бортовим номером UR-PTW 1997 року випуску. Цим бортом, за даними ЗМІ, кілька років тому користувалися народні депутати Олександр Герега і Андрій Шинькович. Споттери фіксували його на різних аеродромах в Україні.

Крім того, у Реєстрі також є борт UR-ATB – вертоліт Bell-429 2012 року випуску (власник Master Management Ltd (Британські Віргінські острови), користувач ТОВ "Глобал Ейр Компані" (Львів). Цей борт використовувався для запису однієї з телепрограм з участю дочки Буткевича. Крім того, він також фігурував у кримінальному провадженні № 12015100130000015 про ухилення від сплати митних зборів при ввезенні транспортного засобу на територію України (загальна сума збитків по провадженню склала понад 20 млн грн.).