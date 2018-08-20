НАБУ расследует дело против главы Сумской СБУ за преступление времен Майдана

Суд Киева обязал НАБУ расследовать дело главы Сумской СБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении главы Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислава Косинского. Об этом свидетельствует выписка из Единого реестра досудебных расследований, сообщают украинские СМИ.

В документе сказано, что согласно решению Соломенского райсуда г. Киева от 24.07.2018 г. по делу №760/17605/18 детективы НАБУ обязаны внести в Единый реестр ведомости о событиях февраля 2014 года.

Согласно выписке, "13.02.2014 года следственно-оперативной группой СБУ под руководством полковника Косинского В.В. искусственно создавались доказательства обвинения с целью привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности". Данные 30 июля 2018 года в реестр внес детектив А. М. Петриков.

Правовая квалификация преступления - ст. 372 ч. 2 УК Украины - привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Кроме того, согласно решению Соломенского районного суда Киева (№760/17605/18), которым НАБУ обязали открыть дело против Косинского, кроме этой статьи, в заявлении также были указаны преступления по ст. 366 ч. 1 (служебный подлог, ограничение свободы на срок до 3 лет), а также по ст. 364 (злоупотребление властью или служебный положением - до 6 лет тюрьмы).

Фото: выписка из Единого реестра досудебных расследований

По данным СМИ, Владислав Косинский в феврале 2014 года принимал участие в обысках в квартире тогда предпринимателя, а ныне народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко - Сергея Рыбалки. В частности, Косинсикий якобы пытался подбросить Рыбалке наркотики, что, по словам его адвокатов, зафиксировано в протоколах обысков.

НАБУ уже расследует уголовные производства против Косинского по факту использования им в личных целях частного вертолета совладельца корпорации "АТБ" Геннадия Буткевича. Также расследуется и уголовное производство против самого Буткевича как инициатора взятки Косинскому, которой являются полеты на вертолете.

СМИ писали ранее, что в Реестре гражданских воздушных судов Украины за гражданином Буткевичем Г. В. из Днепра зарегистрирован вертолет Bell-407 под бортовым номером UR-PTW 1997 года выпуска. Этим бортом, по данным СМИ, несколько лет назад пользовались народные депутаты Александр Герега и Андрей Шинькович. Споттеры фиксировали его на различных аэродромах в Украине.

Кроме того, в Реестре также есть борт UR-ATB - вертолет Bell-429 2012 года выпуска (владелец Master Management Ltd (Британские Виргинские острова), пользователь ООО "Глобал Эйр Компани" (Львов). Этот борт использовался для записи одной из телепрограмм с участием дочери Буткевича. Кроме того, он также фигурировал в уголовном производстве № 12015100130000015 об уклонении от уплаты таможенных сборов при ввозе транспортного средства на территорию Украины (общая сумма убытков по производству составила более 20 млн грн).