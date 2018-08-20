НАБУ розслідує справу проти голови Сумської СБУ за злочин часів Майдану

Суд Києва зобов'язав НАБУ розслыдувати справу голови Сумської СБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження стосовно голови Управління Служби безпеки України в Сумській області Владислава Косинського. Про це свідчить витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляють українські ЗМІ.

В документі сказано, що згідно з рішенням Солом'янського райсуду м. Києва від 24.07.2018 р. по справі №760/17605/18 детективи НАБУ зобов'язані внести до Єдиного реєстру відомості про події лютого 2014 року.

Згідно з випискою, "13.02.2014 року слідчо-оперативною групою СБУ під керівництвом полковника Косинського В.В. штучно створювалися докази обвинувачення з метою притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності". Дані 30 липня 2018 року до реєстру вніс детектив А. М. Петриков.

Правова кваліфікація злочину - ст. 372 ч. 2 КК України - притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Крім того, згідно з рішенням Солом'янського районного суду Києва (№760/17605/18), яким НАБУ зобов'язали відкрити справу проти Косинського, крім цієї статті, у заяві також було вказано злочини за ст. 366 ч. 1 (службове підроблення, обмеження свободи на строк до 3 років), а також за ст. 364 (зловживання владою або службовий положенням - до 6 років в'язниці).

Фото: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань

За даними ЗМІ, Владислав Косинський в лютому 2014 року брав участь в обшуках у квартирі тоді підприємця, а нині народного депутата від фракції Радикальної партії Олега Ляшка - Сергія Рибалки. Зокрема, Косинсикий нібито намагався підкинути Рибалці наркотики, що, за словами його адвокатів, зафіксовано в протоколах обшуків.

НАБУ вже розслідує кримінальні провадження проти Косинського за фактом використання ним в особистих цілях приватного вертольота співвласника корпорації "АТБ" Геннадія Буткевича. Також розслідується кримінальне провадження проти самого Буткевича як ініціатора хабара Косинскому, яким є польоти на вертольоті.

ЗМІ писали раніше, що в Реєстрі цивільних повітряних суден України за громадянином Буткевичем Г. В. з Дніпра зареєстрований вертоліт Bell-407 під бортовим номером UR-PTW 1997 року випуску. Цим бортом, за даними ЗМІ, кілька років тому користувалися народні депутати Олександр Герега і Андрій Шинькович. Споттери фіксували його на різних аеродромах в Україні.

Крім того, у Реєстрі також є борт UR-ATB - вертоліт Bell-429 2012 року випуску (власник Master Management Ltd (Британські Віргінські острови), користувач ТОВ "Глобал Ейр Компані" (Львів). Цей борт використовувався для запису однієї з телепрограм за участю дочки Буткевича. Крім того, він також фігурував у кримінальному провадженні № 12015100130000015 про ухилення від сплати митних зборів при ввезенні транспортного засобу на територію України (загальна сума збитків по провадженню склала понад 20 млн грн).