В НАБУ раскритиковали решение КСУ по е-декларированию

Фото: здание НАБУ (РБК-Украина)

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявило, что решение Конституционного суда по отмене уголовное ответственности за недостоверное декларирование не выдерживает критики. Выводы КСУ о потере независимости судами из-за влияния антикоррупционных органов названы безосновательными.

Об этом идет речь в заявлении на сайте НАБУ.

В агентстве подчеркивают, что на момент принятия решения КСУ в работе было 110 уголовных производств по около 180 фактам недостоверного декларирования чиновниками. Из-за решения суда они могут быть закрыты.

"Судьи КСУ решили, что все служители Фемиды должны оставаться вне этого процесса, а мониторинг их способа жизни является формой давления, также, как и составление протоколов в случае обнаружения расхождения между задекларированным и фактическим состоянием", - отметили в НАБУ.

Отметим, что 28 октября, Национальное агентство по предотвращению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Доступ к реестру не доступен с 19:00.

Вчера Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Сегодня же судьи КСУ заявили о многомесячном давлении со стороны НАПК и НАБУ. Обращение было направлено к президенту, главе Верховной рады и премьер-министру.