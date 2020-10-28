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У НАБУ розкритикували рішення КСУ щодо е-декларування

Київ, Середа 28 жовтня 2020 21:31
У НАБУ розкритикували рішення КСУ щодо е-декларування
Фото: будівля НАБУ (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило, що рішення Конституційного суду щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування не витримує критики. Висновки КСУ про втрату незалежності судами через вплив антикорупційних органів названі безпідставними.

Про це йдеться в заяві на сайті НАБУ.

В агентстві підкреслюють, що на момент прийняття рішення КСУ у роботі було 110 кримінальних проваджень за близько 180 фактів недостовірного декларування чиновниками. Через рішення суду вони можуть бути закриті.

"Судді КСУ вирішили, що всі служителі Феміди повинні залишатися поза цього процесу, а моніторинг їх способу життя є формою тиску, також, як і складення протоколів в разі виявлення розбіжності між задекларованим і фактичним станом", - зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, що 28 жовтня, Національне агентство по запобіганню корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Доступ до реєстру не доступний з 19:00.

Вчора Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Сьогодні ж судді КСУ заявили про багатомісячний тиску з боку НАЗК і НАБУ. Звернення було направлено до президента, голови Верховної ради та прем'єр-міністру.

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