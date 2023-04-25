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НАБУ проводить слідчі дії у Житомирській ОВА

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Житомир, Вівторок 25 квітня 2023 10:39
НАБУ проводить слідчі дії у Житомирській ОВА Фото: НАБУ прийшло до Житомирської ОВА 25 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Співробітники Національного антикорупційного бюро у вівторок, 25 квітня, прийшли до Житомирської обласної військової адміністрації. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирську ОВА.

Зазначається, що слідчі НАБУ проводять слідчі дії у деяких структурних підрозділах Житомирської ОВА.

"Обласна військова адміністрація зі свого боку максимально співпрацює з НАБУ, надає необхідні документи та інформацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ викрила корупційні схеми на Житомирській митниці та затримала начальницю підрозділу, яка була одним з організаторів.

Також за корупційні оборудки п'ятьом інспекторам Житомирської митниці оголосили підозру.

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НАБУ Житомирська ОДА
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