НАБУ проводить слідчі дії у Житомирській ОВА

Співробітники Національного антикорупційного бюро у вівторок, 25 квітня, прийшли до Житомирської обласної військової адміністрації. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирську ОВА.

Зазначається, що слідчі НАБУ проводять слідчі дії у деяких структурних підрозділах Житомирської ОВА.

"Обласна військова адміністрація зі свого боку максимально співпрацює з НАБУ, надає необхідні документи та інформацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ викрила корупційні схеми на Житомирській митниці та затримала начальницю підрозділу, яка була одним з організаторів.

Також за корупційні оборудки п'ятьом інспекторам Житомирської митниці оголосили підозру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.