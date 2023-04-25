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НАБУ проводит следственные действия в Житомирской ОВА

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Житомир, Вторник 25 апреля 2023 10:39
НАБУ проводит следственные действия в Житомирской ОВА Фото: НАБУ пришло в Житомирскую ОВА 25 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро во вторник, 25 апреля, пришли в Житомирскую областную военную администрацию. Правоохранители проводят следственные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Житомирскую ОВА.

Отмечается, что следователи НАБУ проводят следственные действия в некоторых структурных подразделениях Житомирской ОВА.

"Областная военная администрация со своей стороны максимально сотрудничает с НАБУ, предоставляет необходимые документы и информацию", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила коррупционные схемы на Житомирской таможне и задержала начальницу подразделения, которая была одним из организаторов.

Также за коррупционные схемы пяти инспекторам Житомирской таможни объявили подозрение.

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НАБУ Житомирская ОГА
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