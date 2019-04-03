НАБУ проводит обыск в Нацагентстве по розыску и управлению активами

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в помещении Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбюро.

Следственные действия проводятся в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 9,5 млн гривен.

В рамках этого же дела НАБУ исследует обстоятельства попытки незаконного завладения имуществом на сумму более 3,6 млрд гривен группы предприятий ООО "Росток-Холдинг". Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, детективы НАБУ изучают обстоятельства совершения ряда сделок, которые могли быть заключены с использованием поддельных документов, печатей, штампов предприятий.

Обыски санкционированы постановлением следственного судьи Соломенского районного суда Киева и проводятся под процессуальным руководством прокуроров.

Напомним, ранее НАБУ провело обыски в морском порту Бердянска. НАБУ заинтересовала документация администрации морских портов Украины, что касается приобретения автокрана стоимостью около 2,4 млн гривен.