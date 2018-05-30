Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

НАБУ проводит интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля

НовостиПолитика    30.05.2018 - 13:49
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Голосование будет проходить в среду с 9:00 до 21:00

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля бюро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Совет общественного контроля формируется в составе 15 человек, отобранных по результатам конкурса. Конкурс по формированию состава Совета общественного контроля проводится путем рейтингового Интернет-голосования граждан, проживающих на территории Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рейтинговое интернет-голосование проводится в течение 12 часов через веб-сайт НАБУ - 30 мая 2018 года с 9:00 до 21:00.

"Любой гражданин, который проживает на территории Украины, имеет право принять участие в рейтинговом интернет-голосовании. Каждый избиратель может проголосовать только один раз и не более чем за пятнадцать кандидатов. Избранными в состав Совета общественного контроля по результатам рейтингового интернет-голосования считаются пятнадцать кандидатов, набравших наибольшее количество голосов", - информирует НАБУ.

Кроме того, с целью предотвращения повторного голосования желающим принять участие в нем необходимо будет подтвердить адрес своей электронной почты и номер мобильного телефона (украинского GSM оператора). На прохождение проверок и избрание кандидатов отводится 15 минут.

В ведомстве также отметили, что в голосовании уже приняли участие семь тысяч граждан.

Напомним, в июне прошлого года сообщалось, что начал работу новый Совет общественного контроля.

НАБУ задержало судью в Днепре на взятке в 15 тыс. долларов Детективы НАБУ проводят обыски в Днепре по факту получения взятки судьей
Теги публикации: НАБУ, контроль, голосование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос ": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top