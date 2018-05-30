Голосование будет проходить в среду с 9:00 до 21:00

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля бюро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Совет общественного контроля формируется в составе 15 человек, отобранных по результатам конкурса. Конкурс по формированию состава Совета общественного контроля проводится путем рейтингового Интернет-голосования граждан, проживающих на территории Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рейтинговое интернет-голосование проводится в течение 12 часов через веб-сайт НАБУ - 30 мая 2018 года с 9:00 до 21:00.

"Любой гражданин, который проживает на территории Украины, имеет право принять участие в рейтинговом интернет-голосовании. Каждый избиратель может проголосовать только один раз и не более чем за пятнадцать кандидатов. Избранными в состав Совета общественного контроля по результатам рейтингового интернет-голосования считаются пятнадцать кандидатов, набравших наибольшее количество голосов", - информирует НАБУ.

Кроме того, с целью предотвращения повторного голосования желающим принять участие в нем необходимо будет подтвердить адрес своей электронной почты и номер мобильного телефона (украинского GSM оператора). На прохождение проверок и избрание кандидатов отводится 15 минут.

В ведомстве также отметили, что в голосовании уже приняли участие семь тысяч граждан.

Напомним, в июне прошлого года сообщалось, что начал работу новый Совет общественного контроля.