Голосування триватиме у середу з 9:00 до 21:00

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю бюро. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Рада громадського контролю формується у складі 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу. Конкурс з формування складу Ради громадського контролю проводиться шляхом рейтингового Інтернет-голосування громадян, які проживають на території України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що рейтингове інтернет-голосування проводиться протягом 12 годин через веб-сайт НАБУ - 30 травня 2018 року з 9:00 до 21:00.

"Будь-який громадянин, який проживає на території України, має право взяти участь у рейтинговому інтернет-голосуванні. Кожен виборець може проголосувати лише один раз і не більше ніж за п'ятнадцять кандидатів. Обраними до складу Ради громадського контролю за результатами рейтингового інтернет-голосування вважаються п'ятнадцять кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів", - інформує НАБУ.

Крім того, з метою запобігання повторному голосуванню охочим взяти участь у ньому необхідно буде підтвердити адресу своєї електронної пошти та номер мобільного телефону (українського GSM оператора). На проходження перевірок і обрання кандидатів відводиться 15 хвилин.

У відомстві також вказали, що у голосуванні вже взяли участь сім тисяч громадян.

Нагадаємо, у червні минулого року повідомлялося, що розпочала роботу нова Рада громадського контролю.