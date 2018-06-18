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Интервью

НАБУ проверит счета компаний-фигурантов в деле о растрате 8 млн гривен львовского авиазавода

НовостиОбщество    18.06.2018 - 13:45
Фото: Львовский государственный авиационно-ремонтный завод (facebook.comukraineindustrial)
Фото: Львовский государственный авиационно-ремонтный завод (facebook.comukraineindustrial)

Должностные лица завода растратили 8 млн гривен при закупке деталей по завышенным в 10 раз ценам

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверит движение средств на счетах предприятий, фигурирующих в расследовании дела о возможной растрате более 8 млн гривен государственного предприятия "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод". Об этом сообщает "Слово и Дело".

Отмечается, что по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства НАБУ Соломенский райсуд Киева предоставил доступ к банковским счетам фирм.

По версии следствия, должностные лица ЛДАРЗ, злоупотребляя служебным положением, растратили 8 млн грн во время закупки деталей у фирм, в которых завышены цены. Кроме того, некоторые из фирм оказались пов'связанными между собой.

Уточняется, что речь идет о детали самолета Миг-29. Некоторые детали для самолета были закуплены по ценам выше, чем у других компаний, в шесть и десять раз.

К тому же, компании-продавцы не являются производителями этих товаров, не имеют соответствующих производственных мощностей и связаны между собой через учредителей, руководителей и работников указанных предприятий.

Во время осмотра и анализа банковских выписок со счетов предприятий установлено, что денежные средства, перечисленные ЛДАРЗ на банковские счета, в дальнейшем перечислялись на счета других юридических и физических лиц как оплата за запчасти по договорам.

В частности, деньги были направлены на счета ООО "Вермакс", ООО "Бизнес Брок ЛТД", ООО "Кредо Протекшен", ООО "Картада", ООО "Стройбуд Сервис", ООО "Антони Инвест", ООО "Модный Констракшн", ООО "Гленвуд", ООО "КронаЕвро Альянс" и ООО "Станис профи" в Артем-банке.

Детективы НАБУ просили суд предоставить доступ к документам этого банка, а именно по счетам вышеназванных фирм, в том числе выписок о движении средств по этим счетам. Судья ходатайство удовлетворил.

Напомним, ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева разрешил детективам НАБУ проверить движение средств на счетах 29 фиктивных компаний, которые фигурируют в расследовании растраты свыше 116 млрд гривен ПАО "ПриватБанк".

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Теги публикации: НАБУ, растрата  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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