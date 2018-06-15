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Справа ПриватБанку: НАБУ перевірить рахунки фіктивних фірм в Ощадбанку

НовиниФінанси    15.06.2018 - 13:06
Фото:офіс Приватбанку (фото з відкритих джерел)
Фото:офіс Приватбанку (фото з відкритих джерел)

Детективи перевірять рух коштів на рахунках 29 компаній

Солом'янський райсуд Києва дозволив детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) перевірити рух коштів на рахунках 29 фіктивних компаній, які фігурують у розслідуванні розтрати понад 116 млрд гривень ПАТ "ПриватБанк". Про це повідомляє "Слово і Діло".

Згідно з матеріалами суду, слідчі стверджують, що за рахунок цих компаній були перекредитовані 193 аналогічні старі фірми, які для прикриття незаконної діяльності відкривали рахунки в "Ощадбанку".

У зв'язку з цим, детективи клопотали про тимчасовий доступ до речей і документів Ощадбанку, а саме: заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заявами на видачу чекових книжок, оригіналом довіреності на право вчинення дій від імені підприємств; інформації про отримання представниками зазначених фірм готівкових коштів через касу банку, а також інформації, що міститься у відповідних дорученнях на отримання готівкових коштів на рахунках підприємств; платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів на рахунках і виписок про рух коштів

Нагадаємо, раніше у своєму матеріалі "Що відбувається навколо ПриватБанку та арешту активів Коломойського і Боголюбова", РБК-Україна розповів про численні махінації власників і менеждмента банку.

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Теги публікації: ПриватБанк, НАБУ, расследование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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