Справа ПриватБанку: НАБУ перевірить рахунки фіктивних фірм в Ощадбанку

Детективи перевірять рух коштів на рахунках 29 компаній

Солом'янський райсуд Києва дозволив детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) перевірити рух коштів на рахунках 29 фіктивних компаній, які фігурують у розслідуванні розтрати понад 116 млрд гривень ПАТ "ПриватБанк". Про це повідомляє "Слово і Діло".

Згідно з матеріалами суду, слідчі стверджують, що за рахунок цих компаній були перекредитовані 193 аналогічні старі фірми, які для прикриття незаконної діяльності відкривали рахунки в "Ощадбанку".

У зв'язку з цим, детективи клопотали про тимчасовий доступ до речей і документів Ощадбанку, а саме: заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заявами на видачу чекових книжок, оригіналом довіреності на право вчинення дій від імені підприємств; інформації про отримання представниками зазначених фірм готівкових коштів через касу банку, а також інформації, що міститься у відповідних дорученнях на отримання готівкових коштів на рахунках підприємств; платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів на рахунках і виписок про рух коштів

Нагадаємо, раніше у своєму матеріалі "Що відбувається навколо ПриватБанку та арешту активів Коломойського і Боголюбова", РБК-Україна розповів про численні махінації власників і менеждмента банку.