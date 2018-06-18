НАБУ перевірить рахунки компаній-фігурантів у справі розтрати 8 млн гривень львівського авіазаводу

Посадовці заводу розтратили 8 млн гривень під час закупівлі деталей за завищеними у 10 разів цінами

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) перевірить рух коштів на рахунках підприємств, що фігурують у розслідуванні справи про можливу розтрату понад 8 млн гривень державного підприємства "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод". Про це повідомляє "Слово і Діло".

Зазначається, що за результатами розгляду відповідного клопотання НАБУ Солом'янський райсуд Києва надав доступ до банківських рахунків фірм.

За версією слідства, посадові особи ЛДАРЗ, зловживаючи службовим становищем, розтратили 8 млн грн під час закупівлі деталей у фірм, у яких завищені ціни. Крім того, деякі з фірм виявились пов'язаними між собою.

Уточнюється, що йдеться про деталі до літака Міг-29. Деякі деталі для літака були закуплені за цінами вищими, ніж у інших компаній, у шість та десять разів.

До того ж компанії-продавці не є виробниками цих товарів, не мають відповідних виробничих потужностей і пов'язані між собою через засновників, керівників та працівників зазначених підприємств.

Під час огляду та аналізу банківських виписок із рахунків підприємств встановлено, що грошові кошти, перераховані ЛДАРЗ на банківські рахунки, в подальшому перераховувалися на рахунки інших юридичних і фізичних осіб як оплата за запчастини за договорами.

Зокрема, гроші буле направлені на рахунки ТОВ "Вермакс", ТОВ "Бізнес Брок ЛТД", ТОВ "Кредо Протекшен", ТОВ "Картада", ТОВ "Стройбуд Сервіс", ТОВ "Антоні Інвест", ТОВ "Модний Констракшн", ТОВ "Гленвуд", ТОВ "КронаЄвро Альянс" і ТОВ "Станис профі" в Артем-банку.

Детективи НАБУ просили суд надати доступ до документів цього банку, а саме щодо рахунків вищезгаданих фірм, у тому числі до виписок про рух коштів за цими рахунками. Суддя клопотання задовольнив.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Солом'янський райсуд Києва дозволив детективам НАБУ перевірити рух коштів на рахунках 29 фіктивних компаній, які фігурують у розслідуванні розтрати понад 116 млрд гривень ПАТ "ПриватБанк".