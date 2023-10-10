НАБУ провело ще один обшук у справі "Харківобленерго"

За словами членів наглядової ради, у 2022 році в НАБУ зареєстровано провадження за 22 епізодам, в травні 2023 року до нього додалось ще одне, вже по 14 фактам. Йдеться про сотні мільйонів гривень.

Разом з тим, досі не проведено аудит господарської діяльності підприємства за період повномасштабної війни - саме тендерні процедури цього часу фігурують в справах.

Наглядова рада просить комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг посприяти проведенню перевірок дій менеджменту.

"З метою перевірки достовірності даних в заяві "Смарт-Холдингу", з метою упередження негативних наслідків для товариства вважаємо доцільним провести перевірки фактів силами внутрішнього аудиту Міненерго та Державної аудиторської служби", - наголосила голова ради Анастасія Маньковська.

Маньковська також зауважила, що проект рішення наглядової ради щодо проведення аудиту не був затверджений саме по письмовій рекомендації від Міністерства енергетики України. Тому рада ухвалила альтернативне рішення - звернутись до комітету.

Своєю чергою, в.о. "Харківобленерго" стверджує, що аудит буде - тиждень тому було звернення Міненерго щодо перевірки за новий період, зараз розробляється графік.