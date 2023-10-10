НАБУ провело еще один обыск по делу "Харьковоблэнерго"

По словам членов наблюдательного совета, в 2022 году в НАБУ зарегистрировано производство по 22 эпизодам, в мае 2023 к нему добавилось еще одно, уже по 14 фактам. Речь идет о сотнях миллионов гривен.

Вместе с тем, до сих пор не проведен аудит хозяйственной деятельности предприятия за период полномасштабной войны 0 именно тендерные процедуры этого времени фигурируют в делах.

Набсовет просит комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг посодействовать проведению проверок действий менеджмента.

"С целью проверки достоверности данных в заявлении "Смарт-Холдинга", с целью предотвращения негативных последствий для общества считаем целесообразным провести проверки фактов силами внутреннего аудита Минэнерго и Государственной аудиторской службы", - подчеркнула председатель совета Анастасия Маньковская.

Маньковская также отметила, что проект решения наблюдательного совета о проведении аудита не был утвержден именно по письменной рекомендации от Министерства энергетики Украины. Поэтому совет принял альтернативное решение - обратиться в комитет.

В свою очередь, и.о. "Харьковоблэнерго" утверждает, что аудит будет - неделю назад было обращение Минэнерго о проверке за новый период, сейчас разрабатывается график.