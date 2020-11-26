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НАБУ просит разрешить задержать подозреваемых судей Окружного админсуда Киева

Автор: Игорь Литвиненко

Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обратилось к генеральному прокурору с просьбой разрешить задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда Киева. Руководство ОАСК подозревают в попытке захвата государственной власти, участии в преступной организации и злоупотреблении влиянием.

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Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"К таким действиям следствие вынуждено прибегнуть ввиду отсутствия других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащей процессуальной поведения", - сообщили в НАБУ.

Также детективы НАБУ инициировали перед генпрокурором ряд других процессуальных действий, направленных на обеспечение быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку. Детективы заявили, что руководство ОАСК планировало захват власти в стране.

Ранее РБК-Украина писало, что НАБУ объявило в розыск главу ОАКС Павла Вовка из-за того, что он игнорировал повестки и не являлся на допросы.

Кроме этого сообщалось, что в Офисе президента заявили о начале консультаций о ликвидации Окружного административного суда Киева.

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