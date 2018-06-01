НАБУ продолжает расследование относительно формулы "Роттердам+" и "Дюссельдорф+"

О подозрении пока никому не сообщалось

Досудебное расследование в обоих уголовных производствах продолжается, но о подозрении пока никому не сообщалось. Об этом говорится в ответе пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на официальный запрос "Эспрессо".

"Сведения об указанных фактах детективы Национального антикоррупционного бюро Украины внесли в Единый реестр досудебных расследований 24.03.2017 по результатам рассмотрения заявления народного депутата Украины. Детективы Национального бюро проверяют обоснованность данных, используемых при расчете оптово-розничной цены на электроэнергию. По результатам этой проверки будет принято решение о наличии или отсутствии оснований для привлечения лиц к уголовной ответственности", - отмечают в НАБУ.

Газовая формула "Дюссельдорф+" расследуется в рамках другого уголовного производства.

"Обстоятельства введения так называемой формулы "Дюссельдорф+" при установлении государственной регулируемой цены на природный газ для обеспечения общегражданских интересов в течение 2016-2017 годов детективы Национального бюро исследуют в рамках другого уголовного производства, начатого в августе 2017 года. Досудебное расследование в обоих уголовных производствах продолжается. О подозрении никому не сообщалось", - сообщает пресс-служба НАБУ.

"Роттердам+" включает в себя цену угля для производства электроэнергии, основанную на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) плюс доставку в украинский порт. В сфере природного газа действует формула "Дюссельдорф+" (цена хаба NCG + доставка в Украину). Эти формулы устанавливают рыночную стоимость энергоресурсов для украинских потребителей по принципу импортного паритета.

Глава представительства Международного валютного фонда Йоста Люнгман неоднократно заявлял, что приведение цены на газ до рыночного уровня является главным условием продолжения кредитования Украины со стороны МВФ.