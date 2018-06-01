НАБУ продовжує розслідування щодо формули "Роттердам+" і "Дюссельдорф+"

Про підозру поки нікому не повідомлялося

Досудове розслідування в обох кримінальних провадженнях триває, але про підозру поки нікому не повідомлялося. Про це йдеться у відповіді прес-служби Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) на офіційний запит "Еспресо".

"Відомості про зазначені факти детективи Національного антикорупційного бюро України внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2017 за результатами розгляду заяви народного депутата України. Детективи Національного бюро перевіряють обґрунтованість даних, що використовуються при розрахунку оптово-роздрібної ціни на електроенергію. За результатами цієї перевірки буде прийнято рішення щодо наявності або відсутності підстав для притягнення осіб до кримінальної відповідальності", - відзначають в НАБУ.

Газова формула "Дюссельдорф+" розслідується в рамках іншого кримінального провадження.

"Обставини введення так званої формули "Дюссельдорф+" при встановленні державної регульованої ціни на природний газ для забезпечення загальносуспільних інтересів протягом 2016-2017 років детективи Національного бюро досліджують у рамках іншого кримінального провадження, розпочатого в серпні 2017 року. Досудове розслідування в обох кримінальних провадженнях триває. Про підозру нікому не повідомлялося", - повідомляє прес-служба НАБУ.

"Роттердам+" включає в себе ціну вугілля для виробництва електроенергії, засноване на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) плюс доставку в український порт. У сфері природного газу діє формула "Дюссельдорф+" (ціна хаба NCG + доставка в Україну). Ці формули встановлюють ринкову вартість енергоресурсів для українських споживачів за принципом імпортного паритету.

Голова представництва Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман неодноразово заявляв, що приведення ціни на газ до ринкового рівня є головною умовою продовження кредитування України з боку МВФ.