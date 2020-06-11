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НАБУ призывают расследовать коррупционные схемы Комарницкого с Тищенко

Новости » Политика     11.06.2020 - 14:41
НАБУ призывают расследовать коррупционные схемы Комарницкого с Тищенко
Фото: Николай Тищенко (РБК-Украина)

Соответствующее обращение ранее в НАБУ направил нардеп Гео Лерос

Национальное антикоррупционное бюро Украины обязано расследовать факты возможных коррупционных схем экс-сопредседателя фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого и народного депутата Николая Тищенко, а также их вероятный сговор с силовиками.

Об этом заявил журналист и политтехнолог Владимир Горковенко на своей странице в Facebook, ссылаясь на обращение нардепа Гео Лероса в НАБУ.

"Смотрящий" за Киевом Денис Комарницкий, как выяснилось, дружит не только с Виталием Кличко и Николаем Тищенко, которые прикрывают его схемы. Но эти же схемы не замечают и правоохранители. На такую мысль наводят записи, опубликованные нардепом Гео Леросом”, - написал эксперт.

По его словам, на этих записях можно найти много интересного, и перечислил несколько самых вопиющих фактов.

“К примеру, Комарницкий через фирму "Эко Буд Трейд" выводит сотни миллионов из столичного бюджета. И то, что Кличко санкционирует выделение миллиардов на эту "прокладку", которой Комарницкий рулит вместе с Кучером и Микитасем. Первый фактически подмял под себя одну из самых коррумпированных структур - Государственную архитектурно-строительную инспекцию. А второй, хоть и находится под следствием, сохраняет влияние на строительную сферу”, - добавил он.

Он также призвал руководство Национального антикоррупционного бюро обратить внимание на обращение Лероса и начать расследование указанных фактов.

Напомним, по данным Лероса, первый заместитель прокурора Киева, исполняющий обязанности руководителя столичной прокуратуры Евгений Стояновский встречался 5 апреля с экс-сопредседателем фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Денисом Комарницким. Нардеп требует генерального прокурора Ирину Венедиктову расследовать их возможные коррупционные связи.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Денис КомарницкийНАБУНиколай Тищенко
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